Sorprendente: En un solo parto, nacieron 28 cerditos

Momentos de un grato asombro y horas de intensa labor se han estado viviendo en el Establecimiento «Don Remigio», ubicado en el ejido de Crespo. Se trata de un importante punto de producción porcina, donde ocurrió un hecho que supera los récords: nacieron 28 cerditos de una misma chancha y en un mismo parto.

Sucedió en el Establecimiento «Don Remigio», sobre Ruta 12, a 500 metros de la rotonda de Crespo, de propiedad de Claudio Barón. El criador de los animales, Néstor Martínez, relató a FM Estación Plus Crespo: «Anoche se produjo un nacimiento múltiple, en una dimensión que nunca se había producido. Fueron 28, pero uno murió aplastado por la misma madre. Hasta ahora veníamos teniendo partos de unos 22 nacimientos, que de hecho quedan vivos unos 18. Eso es el parámetro habitual de la inseminación artificial, pero esta vez, se superó la marca. No tenía una apariencia diferente a otras, no esperábamos que ocurriera esto. En mis 18 años que hace que me dedico a criar cerdos, es la primera vez que presencio algo así».

Un parto de tales características implica asistencia y cuidados especiales y cruciales. Al respecto, Martínez comentó: «En las primeras horas hay que tratar de que calostren bien, que por suerte se pudo lograr. Se hace una especie de rotación, que consiste en sacar los más grandes durante una hora y media aproximadamente, para que los más chiquitos puedan prenderse cómodamente. Después se los repone a la camada. Todos pudieron tomar el suficiente calostro y lo que fue este primer día, han presentado buenas condiciones, se encuentran hasta ahora muy bien los 27».