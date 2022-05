Tristeza en General Ramírez tras el trágico accidente en la Ruta 12

Ivo Dan Max Herdel, de 24 años, y Griselda Eberhardt, de 42, perdieron la vida este fin de semana como consecuencia de un choque frontal sobre Ruta 12, a la altura de la rotonda de Crespo. Ambas víctimas fatales eran oriundas de General Ramírez, por lo que la tragedia vial impactó con fuerza en la localidad.

Herdel tenía tan solo 24 años y toda una vida por delante; fueron sus amigos los que utilizaron las redes sociales para despedirlos con desconsolados mensajes, entre estos, el piloto Ayrton Londero.

Eberhardt, en tanto, era madre de dos hijos pequeños y reconocida en la comunidad por sus actividades en el Club Atlético y Deportivo Roma donde se desempeñaba como secretaria.

“El Club Deportivo Nobleza acompaña a familiares y al Club Atlético y Deportivo Roma ante el fallecimiento de su secretaria Griselda Eberhardt. Que brille para Griselda la luz que no tiene fin”, fue el mensaje que posteó la entidad deportiva.

La comunidad educativa de la Escuela Nº 57, Maestro L Cardozo también hizo llegar sus condolencias y acompañó en el dolor a familiares y amigos del joven Ivo Dan Max Herdel, quien fuera ex alumno de la institución; como así también a la familia de Griselda Eberhardt. “Que en Paz descansen y Brille para Ellos la Luz que no tiene fin”, señalaron a través de un comunicado.

Elonce rescató un mensaje que dejó una vecina para despedir a las dos víctimas del trágico accidente, al que tituló: “Al golpe más duro lo da la muerte”:

El dolor de todos es grande, y no hay palabras que brinden consuelo en estos momentos, solo podemos hacerles sentir que los apreciamos mucho…ellos hoy necesitan de cada uno de nosotros.

La familia necesita nuestras oraciones. Elevémoslas a Dios para que les brinde consuelo en estos momentos tan difíciles.

Dios conoce el dolor que produce la muerte, pues él vio morir a su propio Hijo clavado en la cruz. Dios derrama lágrimas con los que lloran la partida de un ser querido. Dios recibe en sus brazos a los que parten… a su vez abraza fuerte y consuela a los que quedan.

La muerte es un trago amargo, pero solamente es ausentarse del cuerpo mortal para presentarse al Señor.

Hoy recibí estas palabras las que comparto con ustedes en donde Estela dice: Querida Amalia, hoy me falta la luz, estoy sumergida en un valle de tinieblas, por más que quiero no encuentro consuelo, me acuerdo de vos en todo momento, mi nieto mayor Dios se lo llevó a su lado, un terrible accidente.

Jesús dice: “Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mi vivirá, aunque muera; y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás ¿Crees esto? (Juan 11:25-26)

También leemos en (Romanos 14,8): “Si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor morimos. De manera que, tanto en la vida como en la muerte, del Señor somos.

Recibí de mi amiga esta foto la cual comparto con ustedes, pues este es su deseo…

Oremos por todos los que lloran en este día la partida de un ser querido…Estela nos necesita y la familia de Griselda también.

Motor a metros del auto, droga incautada y más detalles

Colisionaron un Toyota Corolla conducido por un joven de 24 años de edad y oriundo de General Ramírez; y un Ford Focus en el que viajaba una pareja -un hombre de 44 años y una mujer de 42-, también radicados en la misma localidad.

Como consecuencia del siniestro, que se registró alrededor de las 23 de este sábado, se lamentó la pérdida de la vida de la mujer de 42 años, que viajaba como acompañante del automóvil Focus, y la del conductor del Corolla, de 24 años. De acuerdo a los datos a los que accedió Elonce, las víctimas fueron identificadas como Griselda Eberhardt e Ivo Dan Max Herdel, ambos de la localidad de General Ramírez.

En tanto, el conductor del Ford Focus, Sergio Rolando Gross, de 44 años, debió ser trasladado a Clínica Parque de Crespo con lesiones leves; tras la mejoría de algunas heridas de menor consideración, sumado a los buenos resultados obtenidos en la práctica de estudios complejos, ameritó que fuera dado de alta.

En tanto, en el lugar del accidente, también intervino personal de Toxicología, ya que se detectó en el Toyota un frasco de vidrio con restos de Cannabis Sativa. “Se practicaron los reactivos de campo y se procedió al secuestro de 25 gramos de dicho resto vegetal». (Con información de Elonce.com)