Un productor mató a tiros a dos ladrones que ingresaron a su campo

Jorge Biasoli es un productor agropecuario de la localidad de Villa Mercedes, San Luis, que se defendió a los tiros de un intento de robo en su campo.

El hombre vio cómo tres sujetos entraban a su propiedad y fue a preguntarles qué hacían, a lo que le respondieron que iban a pescar, aunque la laguna estaba cerrada.

“En ese momento le dijeron que era un asalto y sacaron un revólver. No se dieron cuenta de que él tenía una pistola en la mano. Uno de ellos sacó un arma y le disparó en la pierna; de inmediato, Jorge le pegó un tiro. Ahí, el tercero lo hirió de un balazo y le dijo: ‘No me matés que no voy a contar cómo fue todo esto’”, contó un allegado a Biasoli.

El productor recibió dos balazos en la pierna mientras que dos de los supuestos delincuentes murieron en el acto.

El tercero de los ladrones pudo darse a la fuga, pero rápidamente fue detenido e imputado por robo triplemente calificado en grado de tentativa por el uso de arma de fuego y actuar en banda.

El fiscal a cargo, Maximiliano Bazla habló con un medio local y expresó que están “en plena etapa de investigación tomando testimoniales y las pericias”.