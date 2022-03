Una ordenanza busca incluir a las mujeres, desde la educación financiera, para lograr autonomía

Este miércoles 16 de marzo, el Concejo Deliberante de Crespo aprobó sobre tablas y por unanimidad, el proyecto presentado por el bloque “Frente Crespo Nos Une”, por el cual se establece en la ciudad, el “Programa de Educación e Inclusión financiera para Mujeres”.

El espíritu de esta ordenanza es promover la inclusión económica de las mujeres de Crespo a través de la educación financiera como herramienta de transformación.

La concejal Dra. Elina Ruda, impulsora del proyecto, expresó que “entendemos que la educación financiera es un instrumento clave para alentar a las mujeres a desarrollar su autoconfianza y romper con las normas sociales que las dejan fuera del mundo productivo”, teniendo como horizonte “el impacto en la salud financiera y el desarrollo sustentable de la economía local”.

Detalles

Esta iniciativa será llevada a cabo por distintos espacios municipales, como el Área de la Mujer, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Humano, junto con la Subdirección de Empleo y Emprendedurismo, de la Dirección de Desarrollo y Producción y la Oficina Municipal de Información al Consumidor, pertenecientes a la Secretaría de Economía, Hacienda y Producción. Además, esta ordenanza, que tiene el fin de “lograr mayor igualdad entre varones y mujeres en el mundo productivo y económico»

Entre las metas, está “impulsar la alfabetización financiera en mujeres, promoviendo la adquisición de habilidades para usar una cuenta de transacciones, administrar el dinero, hacer presupuestos, ahorrar e invertir, favoreciendo su independencia, autonomía y salud financiera; promover la inclusión financiera de las mujeres para que accedan a oportunidades y a servicios bancarios, permitiéndoles crecer y acceder a su empoderamiento y desarrollo económico; ampliar sus posibilidades de desarrollo productivo, personal y familiar; mejorar la habilidad de la población de mujeres de Crespo y zona para el uso de los productos financieros: mejorar los canales de atención donde las mujeres como usuarias puedan tener acceso efectivo a los servicios financieros”, entre otros.

Un mes especial

Ruda comentó que “Es el mes de la mujer, veníamos desde 2021 trabajando la idea, siempre con el desafío es desarrollar una política real, concreta y que transforme, y por suerte ahora ya le empezamos a dar forma. No queremos quedarnos solo en el análisis. Lo que transforma es pensar cómo se llega a la igualdad con acciones concretas desde las herramientas que puede aportar el Estado. Eso requiere una mirada sobre la realidad, sobre las situaciones de desigualdad que vivimos y a veces ni siquiera las mujeres nos damos cuenta. En Crespo apostamos por la inclusión y educación financiera de las mujeres.

La edil expresó que “Hablamos de inclusión financiera de mujeres a través de una herramienta concreta que es la educación. Y hablamos de financiera, pero no pensándolo como algo lejano. Todos administramos dinero, las finanzas personales tienen que ver con eso. Lo que iguala y transforma son las actividades reales para las mujeres. Las mujeres que no conocen las herramientas financieras carecen de lo que llamamos salud financiera. Para cambiar esa realidad debemos incorporar hábitos, y a eso las mujeres a veces no accedemos. O los tenemos pero no tomamos las decisiones financieras. A eso va el proyecto, a dar autonomía sobre sus recursos para las mujeres, apuntando a una independencia”.

Análisis y acciones

Elina Ruda destacó que “Hay muchas situaciones que se ven en el Área de la Mujer, y muchas tienen que ver con esta situación que planteamos. Lo digo porque hay muchas mujeres que no se animan a romper un vinculo familiar o de pareja porque tienen miedo al futuro, a cómo resolver económicamente el bienestar de su familia, cómo sostener a los hijos, y suele ser un obstáculo para poder avanzar hacia la libertad del desarrollo pleno. En otro extremo, hay mujeres que enviudan y se encuentran con una situación financiera que no saben cómo administrar. Es decir, no tiene que ver esto con una clase social, tiene que ver con las mujeres en su conjunto. A veces no tenemos un orden financiero, o un buen presupuesto anual con un objetivo final, carecemos de la capacidad de ahorro o del ahorro de emergencia por alguna situación que pueda surgir”.

“Apelamos a herramientas educativas que no solo aparezcan desde lo privado, sino desde lo público también. La autonomía se logra al tomar decisiones, y necesitamos herramientas para poder tomarlas sin miedo y correctamente. En lo práctico, queremos regular un programa de capacitaciones, sumando asesoramiento, seguimientos, incluyendo a Defensa del Consumidor de la Municipalidad incluso, que también puede colaborar desde su lugar, por ejemplo”.

Y mirando hacia adelante agregó que “Esta es una herramienta real, palpable, concreta. Haremos una inscripción previa, tanto presencial como on line, próximamente informaremos los detalles para abarcar a todas las mujeres en todos los ámbitos y no tengo dudas de que encontraremos mucho interés”.