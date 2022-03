UPCN impulsa un proyecto para ampliar las licencias por maternidad y paternidad

La Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) interiorizó a sus delegados sobre el proyecto de licencias por maternidad, paternidad y cuidados parentales, de autoría de la senadora Flavia Maidana. La secretaria gremial del sindicato, Carina Domínguez, resaltó la importancia de que se apruebe esta iniciativa porque Entre Ríos “es la única provincia en el país que todavía tiene 90 días de licencia por maternidad y sólo dos días por paternidad”.

La iniciativa extiende a 120 días la licencia por maternidad, que actualmente es de 90 días, y a 20 días la licencia por paternidad, que es de solo dos días. Además incorpora la licencia parental, por el término de 60 días. Esta última “es muy importante porque está en juego el concepto de responsabilidad familiar compartida”, destacó la sindicalista.

“Entre Ríos es la única provincia en el país que todavía tiene 90 días de licencia por maternidad y solo dos días de licencia por paternidad”, señaló Domínguez y sostuvo que hay “una deuda pendiente” en torno a este tema para los empleados públicos en el escalafón general, “porque otros escalafones ya han logrado la ampliación de la licencia por maternidad”.

En el mismo sentido apuntó: “Este tema necesita un debate, donde no solamente tenemos que hablar de la cantidad de días que puede faltar o no un empleado público, sino que es más profundo porque está en juego el cuidado en la familia, particularmente de niños y niñas”.

La gremialista resaltó que este jueves se abordó el tema “con todos los delegados de Paraná” y se explicaron “los argumentos fundamentales de este proyecto de ley”. También se hizo hincapié “en la importancia de que se apruebe”, subrayó.

Sostuvo también que “lo más importante es iniciar un diálogo con el Poder Ejecutivo, para que la licencia por maternidad, paternidad y de cuidado parental, cumpla con los 180 días que esta propuesta lleva adelante. Esto tiene que ver con la situación de atraso que tiene Entre Ríos, que tenemos que revertir”.

Esos 180 días se aplicarían solamente para la licencia por maternidad, de personas gestantes, contando los 45 días de licencia prenatal, 75 días postnatal y 60 días de cuidados parentales. En el caso de la licencia para personas no gestantes, tendrá 20 días de licencia por nacimiento y luego 60 días más por cuidados. El proyecto también contempla la licencia por adopción.

Domínguez destacó que la iniciativa tiene en cuenta “situaciones que suceden ahora, y no pasaban años atrás, en familias que no tiene la constitución tradicional. Por eso se incorporan los términos gestantes y no gestantes y también la discusión en lo que refiere a adopción y la licencia por lactancia y cuidado después del nacimiento”, mencionó.

Por su parte, el secretario general de UPCN, José Allende, dijo que “este proyecto tiene como fundamento igualdad de oportunidades, igualdad de género, respeto a todo el grupo familiar”.

Señaló que se habla “no solo de la mamá y de su compañero o compañera, sino también del niño. Porque hablamos de las licencias como si fuera un derecho de los progenitores, pero también los niños tienen derecho a que sus padres compartan con él mucho más tiempo de los que otorga la ley actual”, destacó.

“Esto lo ha reconocido el país entero y el mundo entero, no puede ser que en Entre Ríos estos conceptos no estén reflejados en una ley moderna”, finalizó.

Sobre el proyecto de ley

En el primer artículo se fija el alcance que tendrá la norma: las trabajadoras y los trabajadores públicos de los tres poderes del Estado Provincial, en sus diferentes jerarquías, independientemente de su antigüedad y situación de revista, comprendiendo a empleadas y empleados de los organismos centralizados, descentralizados, entes autárquicos y empresas del Estado.

Establece los períodos de licencia prenatal; postnatal por maternidad o por nacimiento; por adopción y para la integración familiar. También legisla sobre el permiso de lactancia y/o alimentación.

El articulado contempla los casos en los que el embarazo se interrumpiera por aborto espontáneo involuntario o por razones terapéuticas, así como cuando se trate de interrupción voluntaria del embarazo.

A lo largo de 8 artículos detalla condiciones y períodos de licencia para cada situación.