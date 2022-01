Útiles escolares, con subas que superan el 60% en promedio

La urgencia por comprar este tipo de artículos está dada todos los años por el temor a que haya nuevas subas de precios cuando se acerque la fecha de volver a las aulas. No obstante, en los comercios del rubro aclaran que los valores ya se adecuaron al momento de recibir stock, hace unos meses. Y en este marco, si bien la consultora privada Focus Market estimó un aumento en los precios de los kits escolares de hasta un 82% en el último año, y la Cámara de la Industria de Artículos de Librería (CIAL) calculó un incremento aproximado en la canasta escolar del 30%, referentes del sector en Paraná señalan que la suba promedio supera el 60%.

Así lo confirmó Alcides Balla, propietario de Sel-Plast, uno de los comercios del rubro más importantes de la región, con 47 años de trayectoria y abocado además a la venta de insumos empresariales. Al respecto, aseguró: “En los últimos años los aumentos en la librería siempre han acompañado el proceso inflacionario. Considerando el Índice de Precios al Consumidor (IPC), tenemos que decir que un artículo ahora, respecto del año pasado, está alrededor del 60% o el 70% más caro”.

“Si bien en algunos medios se habló de un 82%, este porcentaje puede referirse a algún artículo puntual, pero no es el que corresponde al promedio general”, objetó el empresario.

No obstante, aclaró: “Nosotros vendemos no solo artículos escolares, sino también productos industriales para las oficinas y demás, y somos distribuidores. Por eso en nuestro promedio estamos hablando de alrededor del 60%, pero puede pasar que en otras librerías que no compran directo de la fábrica puede ser superior, de entre un 70% a un 80%”.

“Ocurre que en los artículos escolares durante lo que se denomina la temporada escolar, en la Argentina existe una volatilidad de precios que realmente es increíble. Y la oferta y la demanda son las que determinan los precios”, señaló.

En cuanto a la posibilidad de que antes del inicio de clases vuelvan a subir los valores de los artículos que los chicos precisan, explicó: “Normalmente en los meses de agosto y septiembre las fábricas destinan su producción a la temporada escolar. Quienes somos distribuidores hacemos el pedido, y en septiembre ya tenemos los productos. Después se vuelve a fabricar mercadería para los negocios más chicos, los que no son distribuidores. Ahí se fijan los precios, y medianamente se mantienen, porque la mercadería que vamos a vender en febrero ya está toda acá y ya tiene precio”.

Sin embargo, aclaró: “Por ahí puede darse una librería más chica que posiblemente no compró ni en septiembre ni en octubre, que termina la venta de los juguetes si cuenta también con este rubro, y con ese dinero compra ahora los artículos escolares para vender en febrero o marzo. Entonces ahí sí puede estar comprando con algún incremento que pudo haber habido el sector entre octubre y diciembre”.

Por su parte, Alfredo Caíno, propietario de una librería de calle Manuel Gálvez, indicó: “La gente ya está viniendo, preguntando y comprando”.

En cuanto a los aumentos interanuales, hizo el cálculo sobre diversos productos que tienen una demanda sostenida, tales como un cuaderno ABC de 21 x 27 marca Rivadavia con espiral, una caja de lápices de colores económica Faber Castell, una carpeta escolar de PVC 3A por 40; un juego de elementos para geometría, compuesto por una regla transparente y una escuadra; y lápices negros marca intermedia, y concluyó: “El promedio de aumento es del 67%, que puede variar en función de los componentes que se tengan en cuenta”