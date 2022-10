Vecino denunció al presidente comunal de Rincón del Doll por balear su perra

Fue pasado el mediodía del jueves, cuando el animal siguió al hijo menor de edad del denunciante, que se iba a caballo por el camino vecinal hacia el puente de tabla, con destino a su trabajo.

En un momento dado, el adolescente escuchó que el can empezó a emitir gemidos de dolor y que salió corriendo en dirección contraria a la que circulaban, con destino a la vivienda de la familia. En estos momentos el estado de salud del can es muy delicado. El veterinario Ernesto Sobrero indicó que tiene 30 perdigones distribuidos en distintas partes del cuerpo y órganos y hasta el momento no lograron estabilizarla.

Según consta en la denuncia hecha por Juan Daniel Marrón, el jueves a las 14:30 llegó su hijo de 16 años llorando. Al preguntarle que ocurrió le contestó que le habían baleado la perra, publicó UNO.

«Me dijo se iba a trabajar de a caballo por el camino vecinal para el lado de tres esquinas y la perra adulta, cruza con galgo, mestiza, de más de diez años, a la que llamamos Negra lo iba siguiendo, quizá unos 50 metros por detrás de él. Mi hijo la echaba, para que se vuelva para la casa, desde arriba del caballo nomás e intentaba seguir rumbo a su trabajo. En eso avanzó unos pocos metros más y escucha una detonación de arma de fuego, y que la perra llora, sale para el lado del camino y a toda velocidad se vuelve para mi casa, quizá a unos trecientos metros de donde esto ocurrió. Mi hijo se vuelve y observa que se iba ingresando para su casa Roque Torroglosa, con una escopeta camuflada en sus manos. Mi hijo le reclamó por lo que había hecho y Roque decía que no había hecho nada, que estaba cansado de que le maten los corderos. Mi perra jamás hizo ese tipo de prejuicios y por otra parte ni siquiera estaba dentro de su terreno, venía costeando el cerco pero desde el lado de la calle», consta en la denuncia policial.

También detalla que el denunciado se comportó de manera amenazante con su hijo. Ambos terminaron yendo a la comisaría y él también, ya que su hijo es menor de edad.

El denunciante declaró estar asustado: “Tengo miedo por el gurí que va a trabajar, él (denunciado) es muy violento y le tenemos miedo“. Además, el joven declaró que el hombre que atacó a su perra lo interceptó cuando se dirigía a realizar la denuncia: “me ofreció 100.000 pesos para que no lo denunciara y le dije que no, que igual lo iba a denunciar”.

Interviene el fiscal en turno Martín Vechetti. Se secuestró la escopeta utilizada, de dos caños calibre 20 y el veterinario constato las heridas del animal, compatibles con perdigones.

Respecto del estado del animal herido, el médico veterinario Ernesto Sobrero dijo que ingresó este viernes a las 8:30 y se le practicaron diferentes estudios para conocer su real estado de salud. «El panorama es complicado porque presenta perforaciones por arma de fuego. Al ser escopeta, tiene un montón de perdigones alojados en distintas partes del cuerpo y órganos. Estamos tratando de estabilizarla y está respondiendo bien, pero es imposible acceder a la zona donde están alojados los plomos por la cantidad de lesiones. y porque están alojados en lugares de difícil acceso», explicó. Finalmente dijo a LT 39 que no puede dar un pronóstico sobre su recuperación.