Vecinos de Distrito Doll se quejan por los cortes de luz

En varias oportunidades, vecinos de Distrito Doll, departamento Diamante, han manifestado sus quejas por el servicio de energía eléctrica en la zona.

Son usuarios de la Cooperativa de Servicios Públicos Quebracho Limitada, que es la única prestadora del servicio en la mencionada región. Los damnificados sostienen que los cortes o el bajo voltaje “es prácticamente algo normal para nosotros”.

En comunicación con Informe Litoral aseguraron que la interrupción del servicio no solo se produce durante las tormentas, si no en condiciones de tiempo estables y en cualquier horario. “Pese a que en el campo pagamos un servicio muy caro en comparación con las ciudades, eso no se ve reflejado. No solo que daña los electrodomésticos… a veces uno se tiene que levantar a la noche o no puede salir tranquilo pensando en que puede haber un corte no programado”, dijo uno de los afectados.

Desde la Cooperativa llevan adelante un plan de mantenimiento para mejorar la prestación a todos los usuarios y la mejora se percibe en Isletas, Costa Grande y otras zonas del departamento. No obstante, desde Distrito Doll sostienen que en su caso -y pese a los reclamos- los inconvenientes continúan.