Eichmann y Wolf expresaron su preocupación por el estado del camino de ripio

El presidente de la Junta de Gobierno de la localidad de Isletas, Lucas Eichmann, junto al tesorero, Ariel Wolf dialogaron con Informe Litoral sobre el resultado de las Elecciones Legislativas, la construcción de un aula para la Escuela Nº 27 y Agrotécnica Nº 153, Horacio Mann y la necesidad de una obra para brindarle agua potable al destacamento policial Cuatro Bocas y a la Iglesia Evangélica del Río de la Plata. También reiteraron el permanente reclamo a Vialidad Provincial por el estado del camino de ripio y acompañan a vecinos que sufren inconvenientes en el suministro de energía eléctrica.

Elecciones

La localidad no fue la excepción y Juntos por Entre Ríos logró un resultado contundente en las urnas, tanto en los comicios primarios como en los generales. En estos últimos, Rogelio Frigerio consiguió una diferencia de 100 votos por sobre Enrique Cresto, que, traducido en porcentaje, ronda el 65% de las adhesiones.

“Para nosotros fue un resultado positivo a nivel nacional, provincial y local. Ello se debe, no solo a la necesidad de un cambio de rumbo de las políticas nacionales, sino que también se valoró la gestión local. Representa un desafío mayor para nosotros, porque tendremos que autoexigírnos más para poder dar respuestas a todos aquellos que depositaron su confianza en la gestión y los que optaron por otra alternativa también. Por eso lo tomamos con total humildad y seguimos trabajando mirando hacia adelante, pensado en los próximos dos años que se vienen. Sabemos que a nivel nacional no hay un contexto fácil por delante. Somos conscientes que como dirigentes más que hablar, es muy importante saber escuchar y sobre todo hacer”, enfatizó Lucas Eichmann.

Por su parte, Ariel Wolf añadió: “Nosotros nunca acostumbramos a trabajar un mes antes de las elecciones, sino que lo hacemos de forma pareja durante todo el año. Pensar solo en el calendario electoral son prácticas de la vieja política y nos parece poco serio. A eso también se debe el resultado cosechado”, analizó.

Construcción de un aula en la Escuela Horacio Mann

Luego de más de cinco años de gestiones, finalmente el próximo 9 de diciembre se abrirán los sobres del concurso de precios para la construcción de un aula para la Escuela Nº 27 y la Agrotécnica Nº 153, Horacio Mann –ambas instituciones comparten el edificio-.

La iniciativa tuvo idas y vueltas, ya que en un principio se habían gestionado dos aulas y también estaba la posibilidad que los construya la propia Junta de Gobierno. Sin embargo, ese proyecto no prosperó hasta que se llegó a la resolución que se conoció días atrás.

Eichmann recordó que “es una gestión que habíamos iniciado en el 2016, luego de estar en contacto con las instituciones para conocer sus problemáticas. En ese momento se dio cuenta del crecimiento de la matrícula, especialmente de la Escuela Agrotécnica, por eso de forma inmediata realizamos gestiones y evaluamos distintas alternativas, pero no se pudo lograr en los cuatro años”, dijo en referencia a la gestión de Alcides Wolff, en la cual fue secretario y hombre cercano a las instituciones educativas.

“Es por ello, que en 2019 ni bien asumimos volvimos a insistir con el proyecto porque va más allá de una necesidad de Isletas, ya que concurren jóvenes de todo el departamento. Ahora, si bien se demoró demasiado y es un solo aula, celebramos que se concrete la obra por parte de Provincia y sobre todo valoramos la gestión colaborativa. Lo importante es que el objetivo logrado va a beneficiar a la comunidad educativa”, resaltó el dirigente isletense.

El reclamo a Vialidad por el camino de ripio y otras obras

Desde hace años, a través de los legisladores, la Dirección de Juntas de Gobierno o ante las propias autoridades de la Dirección Provincial de Vialidad -DPV-, reclaman por la necesidad de una obra de fondo en el camino de ripio Costa Grande-Isletas-Ramírez.

El pedido más reciente fue en septiembre pasado, donde de manera conjunta, las autoridades de las tres localidades enviaron un petitorio a la directora administradora de la DPV, Alicia Benítez en la que solicitaban las obras necesarias en el camino que recorre unos 34 kilómetros.

Al ser consultados sobre el tema tanto Eichmann como Wolff respondieron: “Por el momento no obtuvimos ninguna respuesta al petitorio por parte de Vialidad Provincial. Por eso vamos a volver a insistir, porque es una situación que hay que resolver con suma necesidad”, indicaron.

El presidente de la Junta, adelantó: “Se lo vamos a plantear a la senadora (Claudia Gieco) porque es un camino que tiene una confluencia de tránsito que va más allá de las tres localidades. Es fundamental para diversas producciones, la educación, la salud y el desarrollo integral de una amplia zona. Esperamos que las autoridades correspondientes hagan los esfuerzos necesarios y envíen soluciones rápidas. A nosotros no solo que no nos corresponde realizar esa obra, sino que tampoco podríamos hacer frente a un trabajo tan costoso”, advirtió el funcionario.

En tanto, Ariel Wolf recordó que años atrás, durante la anterior gestión (presidida por Alcides Wolf), habían presentado un proyecto de asfaltado, pero reconoció que “hay que ser realistas, la Provincia no tiene el dinero para hacerlo y este camino cada día que pasa se deteriora más. No queda otra que ir por lo posible y urgente, porque hay partes donde ya se hace barro cuando llueve. No solo que no quedó ripio, sino que la capa de broza también ya se erosionó. En una época lluviosa habrá zonas que quedarán intransitables, como sucedía antes de que se haga este camino”, describió Wolf.

El tesorero y encargado del área vial también hizo mención a la necesidad de construir una nueva calzada en el camino que une Isletas con Chilcas. “Ya hicimos diferentes gestiones. Es muy importante sobre todo en tiempos de cosecha. Se trata de un camino que une dos departamentos y a nosotros todo el tiempo nos llegan reclamos de los vecinos por eso vamos a gestionar hasta que se logre la obra. Queremos llevar tranquilidad en ese sentido, que nosotros no nos quedamos de brazos cruzados, pero hay soluciones que no las podemos dar con los escasos recursos que tenemos”, expresó en relación al paso que está cortado ya hace casi dos años. Si bien Vialidad elaboró el proyecto técnico de la obra, la mismo aún no se concretó.

Problemas con el suministro de energía eléctrica

Usuarios del servicio de energía eléctrica de Cooperativa Quebracho, cansados de los cortes de luz y la baja tensión, juntaron firmas y presentaron una nota ante las autoridades locales y estas intercedieron ante la prestataria del servicio.

“Buscamos que haya una solución definitiva y siempre estamos dispuestos a hacer el aporte desde nuestro lugar. Elevamos el reclamo de los vecinos ante las autoridades de la Cooperativa y estamos a la espera de una reunión en la localidad donde puedan participar otras juntas de Gobierno, que tienen inconvenientes similares con el servicio”, contó Lucas Eichmann.

Por su parte, Ariel Wolff, que es además uno de los usuarios afectados, relató: “Nunca se puede estar tranquilo o programar un trabajo que requiera de energía eléctrica porque no sabes en qué momento se corta o hay baja tensión. Como usuarios estamos dispuestos a escuchar a la Cooperativa y ver a qué solución se puede llegar”, afirmó.

Recodemos que años atrás ya hubo una reunión por los inconvenientes en el servicio. Posteriormente se hicieron obras, pero la solución de fondo en algunos casos no llegó por lo que los inconvenientes persisten.

Pedido de agua potable para dos instituciones

El destacamento policial cuatro bocas y la Iglesia Evangélica del Río de la Plata compartían el servicio de agua potable y ahora está sin el suministro. “Es un servicio básico. Por eso, luego de trabajar en el tema junto a la senadora Claudia Gieco, presentamos la documentación ante la Dirección de Juntas de Gobierno para acceder a un subsidio del programa Juntas a la Obra. En principio la resolución sería lo antes posible pero ya no depende de nosotros”, reconoció Eichmann.

Por último ambos funcionarios isletenses destacaron la importancia de la vuelta de las reuniones zonales que se debieron suspender por la pandemia y se mostraron abiertos a los reclamos, propuestas y sugerencias de la comunidad. (Informe Litoral)