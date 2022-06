Boca y River piensan en la Copa Libertadores

Los parámetros para entender el andar de Boca o al de River en la primera recta de esta carrera larga que es el campeonato. Y sobre todo es clave analizar estos parámetros comprendiendo que la gran prueba es la fase de octavos de Copa Libertadores. Y es justamente ahí donde no se puede fallar, y lo que justifica que, tanto Sebastián Battaglia como Marcelo Gallardo, sigan probando o emparchando.

Contextos. Boca logró todos los objetivos que se propuso alcanzar en la primera parte del año. Ganó la Copa de la Liga Profesional goleando a Tigre en la definición, se quedó con el primer lugar de su zona en Copa Libertadores, se impuso en el Súperclásico en el Monumental y sorteó sus dos primeras fases de Copa Argentina. Esta suma, más las bajas por convocatorias durante la fecha FIFA (Luis Advíncula, Carlos Zambrano y Oscar Romero), o la lesión de Eduardo Salvio, le quitan peso a la primera derrota después de diez partidos en Santiago del Estero.

Battaglia eligió esta parada para darle descanso a su futbolista más desequilibrante, Sebastián Villa, y hasta se animó a probar (sin suerte) a Nicolás Orsini como extremo. El ensayo no funcionó. Boca fue un equipo inconexo y extrañó al paraguayo Romero que es eje de todos. Y en defensa, como colectivo, el campeón fue endeble, una versión larga y desprotegida que expuso a los rendimientos regulares de Carlos Izquierdoz y Marcos Rojo. Incluso Marcelo Weigandt cometió errores elementales que le valieron un penal en contra. Esta vez, ni Agustín Rossi pudo maquillar lo que no funcionó. Y arriba, la falta de puntería y el ingreso tardío del colombiano Villa (alguna vez debe rotar) frustraron la chance de una igualdad que no le hubiese quedado mal a la noche santiagueña. Nobleza obliga, Central Córdoba, con orden y corazón, aún grita por su merecida alegría.

Gallardo y su cuerpo técnico trabajan pensando en Vélez. Y durante esta búsqueda se notan carencias. Hay que entender otra vez a las dos palabras. El contexto relativiza lo que River no sumó en las dos primeras fechas. Que no haya hecho goles es una señal, una alerta.(TN)