Destacan que con Galimberti y Schneider la UCR recupera protagonismo

En Viale y Tabossi hubo continuidad para la campaña que desarrollan los precandidatos a diputados nacionales por la lista Entre Ríos Cambia, Pedro Galimberti y Darío Schneider, de cara a las elecciones PASO del próximo 12 de septiembre.

En Viale el anfitrión fue el propio intendente, Carlos Weiss. Recorrieron parte del Parque Industrial mostrando el potencial de trabajo y desarrollo que se genera y cómo se enlaza con otras ciudades de la provincia, incluyendo las relaciones comerciales con Crespo y Chajarí.

Luego se hizo una conferencia de prensa de la que también formaron parte militantes y dirigentes junto a integrantes del equipo de trabajo del presidente municipal vialense.

Tabossi

Seguidamente el intendente de Crespo junto al diputado provincial Julián Maneiro, se dirigieron a Tabossi y allí formaron parte de la inauguración de un local partidario que “con mucho esfuerzo y sentido de pertenencia a esta idea consiguieron militantes de Tabossi, que alquilaron un local para que la lista 502 B tenga allí su base en estos días tan importantes”.

Expresaron su apoyo e hicieron un recorrido con la lluvia como protagonista, repartiendo boletas. La jornada se completó con un encuentro con militantes en la sede recientemente inaugurada.

Pedro Galimberti, mientras tanto, ultimó detalles de la campaña en Federal, dialogando con militantes de esa ciudad y apuntalando el trabajo en esa región, que con fuerza acompaña la propuesta de Juntos por Entre Ríos.

Pasión y compromiso

“Lo de Tabossi nos llena de orgullo porque demuestra que cuando hay pasión, compromiso, valores, sentido de pertenencia, el dinero no es un condicionante. Tal vez faltaba en lo económico, pero eso no fue un impedimento para ellos, que son militantes de corazón y van al frente buscando lo que quieren y merecen. Son detalles que suman y mucho en esta campaña, porque es lo que mostramos también hacia afuera, hacia el que todavía no definió su voto, y es que somos genuinos, que vamos en serio, que estamos convencidos y muy esperanzados en los resultados que obtendremos en pocos días. En cada rincón entrerriano se está contando una historia sobre nuestros militantes, ahora fue la de Tabossi, y por eso digo que el 12 de septiembre no será un día más”, dijo Schneider.

“El 12 de septiembre para nosotros no es un día cualquiera, es un día donde comienzan muchas cosas, para nosotros comienza el cambio de esta provincia de Entre Ríos, que tanto hemos buscando durante todo este tiempo. Tenemos la mirada puesta en el 2023 pero en estos desafíos intermedios queríamos estar presentes. Y en cada recorrida vamos conociendo historias, en todos los Departamentos, en las grandes ciudades y las pequeñas localidades. Siempre digo que esto surge de una construcción colectiva, de la participación, del diálogo, de poder escucharnos y pensando en esa Entre Ríos que entre todos tenemos que construir y cambiar, y que no podemos hacerlo desde una sola mirada sino sumando la mirada de todos los entrerrianos, para hacer de esta provincia la provincia que todos nos merecemos”, agregó Galimberti.