Diamante: hizo 15 goles en un partido y se llevó 5 pelotas

Nicolás Alcorcel es un futbolista entrerriano que se destacó por anotar 15 goles en un histórico que terminó 26 a 0. Tras el partido frente a Fragata, el joven jugador de San Martín de Diamante se fue a casa con cinco pelotas por hacer esa cantidad de hat-trick.

El partido se jugó por la séptima fecha del torneo de Primera División de Diamante. ¿Quiénes hicieron los goles? Juan Cruz Martínez (3), Daniel y Sebastián Zapata (2 cada uno), Emanuel y Elías Pereyra, Víctor Díaz, Gabriel Moreyra (1 cada uno) y Nicolás Alcorcel (15).

Al futbolista le dieron un balón de primera masculino, uno de primera femenino, uno de sub 21, uno de sub 17 y uno de sub 15. Se especuló con la posibilidad de juntar fondos para reponerlas, pero dijo que las devolverá.

«En el momento no lo podía creer. La que tenía la quería hacer; aprovechaba el momento. Todo el equipo quería hacer goles y buscábamos de todas formas, siempre con respeto al rival», dijo este martes en Canal Nueve Litoral.