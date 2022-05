El gobierno provincial profundiza las acciones de cuidado para la primera infancia junto a UNICEF

La directora Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, Jean Gough; la representante de UNICEF Argentina, Luisa Brumana; el especialista en Inclusión Social y Monitoreo, Sebastián Waisgrais, y el analista en Inclusión, Javier Quesada, arribaron a la provincia para compartir el encuentro de trabajo con la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira; el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Martín Müller; el presidente del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), Gabriel Leconte; el secretario de Políticas de Salud y Bienestar del Ministerio de Salud, Guillermo Zanuttini; la subsecretaria de Desarrollo Humano y Políticas del Cuidado, Muriel Stablun; el subsecretario de Políticas Alimentarias, Lautaro Valdiviezo; el director General del Registro Civil y Capacidad de las Personas del Ministerio de Gobierno y Justicia, Juan Pablo Cinto; la directora de Protección Integral de Infancias, Cecilia Olmedo; la coordinadora por Entre Ríos de la Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia, Maricruz Balbi, y el secretario de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Gabriel Weidman.

También participaron de la actividad, en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) en Paraná, la vocal del CGE, Griselda Di Lelo; la secretaria técnica del Observatorio de Políticas Sociales, Florencia Fita; la representante del equipo de Primera Infancia de la Dirección de Salud Materno Infantil del Ministerio de Salud, Juliana Boeykens; la coordinadora técnica del Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi); Yanina Rodríguez, y la jefa del Área de Gestión de Servicio del Instituto, María José Leconte.

Al abrir la jornada, la vicegobernadora señaló la importancia de “la evolución del convenio marco que hicimos en el 2016 con UNICEF, que ha tenido instancias curriculares y que marcan el camino que venimos recorriendo en la articulación y cooperación entendiendo que las miradas integrales nos permiten generar respuestas integrales a las grandes demandas que nos plantean en nuestra sociedad”.

En este sentido, Stratta resaltó “la particularidad de animarnos a abordar interministerialmente e intersectorialmente siempre es un desafío para quienes formamos parte del Estado, pero también es una necesidad imperiosa pensar las políticas de esta manera”.

“Los desafíos que tenemos son enormes y más cuando se trata de las políticas en torno a la primera infancia”, dijo la vicegobernadora tras valorar la importancia que le otorga el gobernador Gustavo Bordet “al desarrollo social y humano, y en particular también a las políticas de primera infancia”.

“Hay una vocación de entender al Estado como un Estado que hace las cosas bien, que está presente, que es promotor, que es activo y que es dinámico, pero sobre todo que es impulsor de políticas que nos permitan transformar la realidad que duele”, expresó finalmente.

Por su parte, la directora Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, Jean Gough, dirigiéndose a las y los presentes, expresó: “Los felicito y los insto a seguir construyendo estas políticas. Creo en las coberturas en el territorio y, en ese sentido, considero que niños y niñas tienen que tener oportunidades, independientemente del lugar donde nazcan. Me gustó el espacio que se generó, y escucharlos a todos. Me llevo ideas para poder aplicar en otros países. Me parece que tenemos un futuro mejor para los niños y niñas de Entre Ríos si ustedes construyen realmente esta visión con las metas claras”.

A su turno, la representante de UNICEF Argentina, Luisa Brumana, comentó: “La última vez que vinimos a Entre Ríos fue antes de la pandemia y veíamos que se estaba armando este espacio y que estaban empezando a trabajar juntos. Y esto es justamente lo que planteamos para reforzar hoy: la importancia del trabajo mancomunado a nivel provincial. Una de las cosas que distingue a esta provincia, y por eso decidimos venir, es el trabajo intersectorial. Hemos apoyado y seguiremos apoyando esta Mesa, dado que también tenemos claro el plan que desarrollaron y por el cual quiero felicitarlos”.

De la misma forma, la ministra de Desarrollo Social aseguró: “Que hoy estemos acá es producto de una larga trayectoria, que arrancó en 2016, en el que se conjugaron la decisión política del gobernador Gustavo Bordet y el apoyo sostenido de UNICEF Argentina, que acompaña este proceso a partir de la escucha atenta, que nos posibilita el diseño y desarrollo de políticas a partir de la realidad propia de nuestras comunidades».

A su vez, a referirse al trabajo de la Mesa Interministerial, Paira manifestó: «Cuando analizamos la marcha de las metas que nos propusimos, podemos ver la importancia que tiene la construcción de datos fiables para fortalecer los programas existentes y los que tenemos que construir para mejorar la accesibilidad de derechos y achicar las brechas de desigualdad desde los primeros días de vida. Estamos convencidos de que la presencia del Estado en esta etapa inicial es fundamental para lograr el desarrollo de un proyecto de vida, por eso agradecemos a UNICEF la escucha y el trabajo para pensar juntos las estrategias territoriales».

Experiencias de trabajo

A lo largo del encuentro, las y los participantes compartieron la experiencia de trabajo de cada área y destacaron la importancia del trabajo conjunto y mancomunado en relación con las políticas de primera infancia en Entre Ríos.

“La importancia de la Mesa Interministerial de Primera Infancia, en el rediseño de las dos direcciones técnicas del Copnaf, divididas por franja etaria, hace que sea la política pública más importante dentro de la Dirección de Adolescencias”, planteó el presidente del Copnaf, Gabriel Leconte, que también resaltó que concluyó la elaboración de un proyecto de aprobación y contralor de los Espacios de Cuidado, llevado adelante conjuntamente con el CGE, que será analizado por la Mesa. Y destacó que se concretó el Plan de Formación y Capacitación destinado a efectores de servicios de cuidado y educación de la Primera Infancia.

Durante su intervención, el presidente del Consejo General de Educación, Martín Müller, dijo: “Celebramos dos cuestiones que a nosotros nos parecen muy importantes de parte del Consejo General de Educación como unidad integral. Una es esta posibilidad de la construcción con tantos organismos juntos, me parece que se va a instalar una forma de construir políticas públicas basadas en evidencia, que nos sirven de ejemplo a todas las áreas de gobierno. Y en segundo lugar, es esta posibilidad de sensibilización territorial, de estas instancias de mesas, que nos va abriendo las puertas para hacer estas articulaciones en materia educativa entre el gobierno provincial y el municipal. Gracias a las autoridades de UNICEF que se encuentran presentes».

Asimismo, el secretario de Políticas de Salud y Bienestar, Guillermo Zanuttini, recordó que la decisión de la provincia de generar la Mesa Intersectorial de Primera Infancia antecede a la Ley de los 1000 días, y en ese sentido repasó las políticas públicas desde el Ministerio de Salud relativas a este grupo. “Partimos del concepto de maternidad segura centrada en la familia donde en la provincia hay un proceso de regionalización perinatal por el cual a nivel público, el 94 por ciento de los nacimientos vivos han ocurrido en maternidades con CONE”, sostuvo. Al mismo tiempo agregó: “La continuidad de la atención que planteamos es la contrarreferencia activa del binomio persona con capacidad de gestar-hije, para luego darle curso a la salud integral de la infancia y la adolescencia. Con esta premisa es que hacemos hincapié en el eje 1.000 días, donde el Alta Conjunta es un componente estratégico”.

En tanto, el director General del Registro Civil y Capacidad de las Personas, Juan Pablo Cinto, explicó: “Nuestra tarea desde el organismo es darle una identidad, un nombre, a cada dato y número que se construye en Entre Ríos. En ese marco, y con las dificultades que a veces se suscitan, nuestro objetivo como Mesa Intersectorial e Interministerial es alcanzar y garantizar la inscripción del 100 por ciento de los nacimientos que se producen en la provincia. Celebro mucho este espacio, y el hecho de poder ver que las metas planteadas se vuelven más cercanas, mediante la construcción del dato conjunto y el asesoramiento interinstitucional”.

Por último, el secretario de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas, Gabriel Weidman, apuntó: “Desde la universidad estamos acompañando la iniciativa Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia, a través de un convenio de colaboración con UNICEF, para la contratación de consultores con el objeto de acompañar específicamente en lo ateniente a la Mesa de Primera Infancia. Estos especialistas brindarán una capacitación acerca de los registros de los Centros de Primera Infancia, y brindarán una instancia de formación para las personas que se desempeñan en los Centros de Desarrollo Infantil”.