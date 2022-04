Gasoil: aumentarán el cupo de importación y buscan normalizar el suministro

Representantes de las empresas de transporte, de cargas y de pasajeros, que integran la mesa de enlace se reunieron con los ministros de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Marcelo Richard; de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, Juan José Bahillo, quienes estuvieron acompañados por el secretario de Transporte de la provincia, Néstor Landra, el director de Transporte, Maximiliano Villa, y el diputado provincial, Juan Domingo Zacarías.

El tema fue la escasez de gasoil que afecta al sector y a los productores agropecuarios, problema sobre el que vienen alertando desde hace varias semanas. Del encuentro, los transportistas se fueron con la promesa de que la situación se aliviaría a principios de mayo cuando la empresa YPF aumente el cupo de importaciones del combustible a fin de satisfacer la demanda interna.

Para los empresarios, el anuncio significa alguna esperanza aunque sostuvieron que la preocupación persiste ya que deben enfrentar la falta del combustible.

Asistieron al encuentro, Sebastián Gotte, presidente de la Cámara de Empresarios de Transporte de Concordia (Cetac); Oscar Rotar, presidente de la Federación de Transporte de Cargas de Entre Ríos (Fetac); Daniel Ucceli, representante de la Asociación de Empresarios del Transporte Pasajeros (AETA); Andrés Berón, de la Asociación de Transporte Público de pasajeros; entre otros.

MAYO. “Principalmente, hablamos de la problemática actual del gasoil, de cómo afecta la situación actual tanto al transporte como al campo. Si esto no se soluciona ya, va a haber un gran inconveniente para levantar la cosecha”, subrayó Gotte en diálogo con El Diario.

“Nos trajimos por parte de los ministros el compromiso de que van a gestionar una reunión con el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, y que el abastecimiento se va a normalizar con la importación de gasoil en los primeros días de mayo”, ratificó luego. Asimismo, subrayó la preocupación “porque el campo si no les venden gasoil no pueden comenzar con la cosecha y vienen semanas de mucha lluvia. Y por el otro lado está toda la demora del servicio. Esto trae grandes perjuicios para nuestras empresas por no poder cumplir las promesas de trabajo”, afirmó.

Confirmó además que las limitaciones en la venta de gasoil continúan en las estaciones de servicio, con un límite en los surtidores.

Consultado sobre cuál fue su evaluación del encuentro, Gotte respondió: “Nos pareció que estaban realmente preocupados por el tema. El transporte nunca tuvo una mesa de este tipo y participa del 50% de todas las cadenas de suministro, desde el agro hasta el consumidor final. Planteamos la dificultad que están teniendo todos los sectores, desde las pymes de servicios hasta los productores agropecuarios. Si se da la reunión con Energía de la Nación va a ser importante, para poder hablar también de energías renovables y utilizar recursos más limpios.”

Recalcó luego: “La buena noticia que nos dieron es que el día anterior les habían informado que se iba a ampliar el cupo de importación de gasoil. No tenían precisiones del porcentaje, pero lo ofrecían como una respuesta del problema. Que a primeros días de mayo no tendría que haber ningún tipo de problemas”

MINISTROS. Por su parte, el ministro de Planeamiento, Marcelo Richardafirmó que “se van a gestionar todas las reuniones que sean necesarias, y encuentros, incluso a nivel nacional, para poder canalizar esta coyuntura en relación al suministro de combustible, en un momento de mayor demanda sobre todo desde el sector productivo ante el escenario de cosecha”.

Al respecto, el ministro de Producción, Juan José Bahillo, expresó: “Ante la incertidumbre que se ha vivido en las últimas semanas, con algún caso puntual de desabastecimiento, alguna especulación de precios de algunas petroleras, repercute enormemente en los costos del sector y hay algunas de las actividades de los transportistas que las hace prácticamente inviable el costo que se ha visto del gasoil en las últimas semanas. Hemos hecho algunas gestiones ante el gobierno nacional, donde nos adelantaron que se trabaja en una mayor cuota de importación por parte de YPF, lo que permitiría en las próximas semanas empezar a regularizar la situación del abastecimiento”.

“Nos comprometimos junto con el ministro Richard a gestionar una audiencia entre el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, para plantear este tema en conjunto con el sector de transportistas”, indicó finalmente.

El petitorio que presentaron

Los transportistas llevaron un petitorio firmado por todas las entidades en el que plantearon: “Este encuentro debe significar un principio de consensos positivos restauradores de confianza entre las políticas del gobierno provincial y el sector privado productivo”. Los objetivos que delinearon fueron “puntualizar y afirmar el interés de los actores que se hacen presentes en esta mesa, en la búsqueda del compromiso de concertar la apertura al diálogo de manera fluida y el trabajo conjunto con los distintos sectores”.

En cuanto a las problemáticas, definieron:

Resolver la faltante energética, fijando un precio a los combustibles que permitan las planificaciones económicas y financieras de las empresas. Resolver la problemática de todos los eslabones de la cadena de suministro.

Desarrollar herramientas que incentiven la inversión de pymes. Reestructurar organismos que permitan el desarrollo de herramientas emergentes.

Brindar canales de comunicación para los proyectos privados. Consensuar reuniones mensuales con la mesa multisectorial para trabajar en el análisis de puntos críticos para las pymes regionales.

Gestionar programas de valor agregado, con protocolos de trazabilidad para el aumento de la calidad. Examinar la administración de distintos organismos que permitan desarrollar indicadores de maneras cualitativas y cuantitativas.