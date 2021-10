Gustavo Vergara: “En pocos días vamos a vender los primeros lotes del Parque Industrial”

El intendente de General Ramírez, Gustavo José Vergara, (Alianza Ramirense – Juntos por Entre Ríos), en una entrevista con Informe Litoral, analizó el resultado de las Elecciones Primarias y el panorama para el 14 de noviembre; algunos de los recientes logros de su gestión, entre los que se destacan la mejora del Parque Automotor Municipal; la accesibilidad y refacción de espacios públicos y la reparación de calles con recursos del municipio. Además, anticipó que pronto se comenzarán a vender lotes del Parque Industrial, que recibirán al Sindicato de Trabajadores Municipales para reabrir la paritaria y que esperan 40 viviendas del IAPV. Reconoció que hay buen diálogo con el Ejecutivo provincial, pero a la vez demandó respuestas en obras viales, cloacales y de gas natural, que según el mandatario “en otros lugares ya se están haciendo” con recursos de Provincia o Nación.

ANÁLISIS DE LAS ELECCIONES

En las Elecciones Primarias del 12 de septiembre el resultado en la ciudad fue contundente, ya que entre las dos listas más reconocidas de Juntos por Entre Ríos cosecharon casi el 68% de las adhesiones (Galimberti 38,9% y Frigerio 28,9). Es decir, que ambos precandidatos hasta por separado, superaron al PJ que logró un 22,8% de los votos.

Al respecto, Vergara valoró que “en el caso de Juntos por Entre Ríos realmente se utilizaron las PASO para que la ciudadanía pueda elegir a sus candidatos”, dijo en referencia a la interna en la cual acompañó a Rogelio Frigerio, a diferencia de la viceindendenta, Flavia Pamberger que no solo apoyó, sino que integraba la lista encabezada por el intendente de Chajarí, Pedro Galimbeti. No obstante, lejos de distanciarlos, pareciera ser que fue más bien, por un lado, una devolución de gentileza al ex ministro macrista, que en su gestión acompañó con el envío de recursos a la ciudad y por el lado de Pamberger, un acompañamiento a los intendentes que son quienes más conocen la realidad de las localidades.

Si bien el intendente ramirense reconoció que “para nosotros fue una elección histórica, que no se había dado nunca desde la vuelta de la democracia”, fue cauto al afirmar: “Somos conscientes que en los comicios legislativos incide mucho el contexto nacional y en menor medida la gestión local. Por eso hay que ser sensato a la hora de analizar los resultados”, un mensaje que puede ser más bien para los propios que para los ajenos.

En cuanto a los motivos del abultado caudal de votos, el dirigente enumeró: “La administración de la pandemia no fue la adecuada, el comportamiento de algunos dirigentes con el vacunatorio VIP, los encuentros familiares en la Quinta de Olivos. Si bien pueden parecer cosas simples, a la gente esto le dolió mucho porque en ese momento estábamos encerrados, muchos sin poder trabajar y esperando el turno para recibir la vacuna”, argumentó. “Después por virtudes propias de la oposición; Juntos a nivel nacional es una fuerza criteriosa y sensata, que en estos años se preparó y lo sigue haciendo para no repetir errores del pasado”, expresó en referencia al Gobierno de Mauricio Macri.

Ahora, como todos los dirigentes del país ya piensa no solo en el 14 de noviembre, sino que, en algún punto, hay expectativas por un logro mayor. “Será fundamental repetir los guarismos (en las generales) y así Entre Ríos empezará a ver una posibilidad de cambio de Gobierno en 2023”, lanzó el Presidente Municipal, que en varias oportunidades se esmeró por destacar las virtudes de Galimberti como intendente, dando totalmente por cerrada la competencia en las PASO.

PARQUE INDUSTRIAL

Desde que asumió su primera gestión en 2015, en declaraciones a este sitio, Gustavo Vergara ya había asegurado que uno de sus objetivos era generar trabajo y que el sector público y privado sean un equipo que saque adelante la ciudad.

En ese marco se propusieron incorporar un predio de 23 hectáreas que era del Banco de Entre Ríos, algo que finalmente se concretó en 2017, mediante un préstamo de la propia entidad financiera por un monto de $ 8.000.000 a pagar en 60 cuotas mensuales con 12 meses de gracia para el pago de capital. Esto previa aprobación por parte de Nación, Provincia y la presentación de documentación respaldatoria.

Sobre este tema y una cierta demora en el proceso de puesta en condiciones e instalación de las empresas, Vergara indicó: “Puede parecer un proceso algo lento, pero si miramos hacia atrás, en estos últimos años se avanzó un montón. Ya tenemos la aprobación en los registros de Parques Industriales de Nación, contamos con el Ente Administrador Local, se hizo un estudio de niveles y escurrimiento del agua y está determinado el proceso de selección y venta de los lotes. Ahora estamos con la viabilidad técnica para la provisión de la energía eléctrica y de gas” para lo cual hicieron gestiones ante la Secretaría de Energía de la Provincia.

En ese marco adelantó en exclusiva que “haremos la convocatoria pública para inscribir las empresas y en pocos días vamos a vender los primeros lotes del Parque Industrial para que empresas de Ramírez, puedan ampliar su producción o servicios y generar más puestos de trabajo”, aseguró.

CALLES: UN RECLAMO PERMANENTE

Desde hace años suele ser uno de los principales pedidos de los vecinos. Tanto la reparación de algunas arterias centrales, como la mejora de calles en nuevos loteos. El propio intendente reconoció: “Es un problema de muchas ciudades, porque la solución de fondo requiere de recursos muy importantes. En general, como municipios, es una inversión que nos cuesta afrontar”.

Sin embargo, el año pasado la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas diseñó un plan que contempla mejorar 18 cuadras con pavimento articulado. De ellas, “ya hay cuatro terminadas, tres en proceso de construcción, todo con recursos propios”, valoró Vergara.

Por otro lado, firmaron un convenio con el municipio de Viale, para la repavimentación de calle Avellaneda, Eloy Elsesser y 5 Esquinas. Son 900 metros lineales con un presupuesto de $6.420.000. La obra ya fue ejecutada por el municipio de la mencionada localidad mientras que desde la Secretaría de Obras y Desarrollo Urbano de Ramírez se trabajó sobre la iluminación, la demarcación vial y la reforestación del lugar.

También anunció que hicieron la licitación para comenzar con dos cuadras de hormigón elaborado en una calle histórica de Ramírez como Islas Malvinas; “la idea es que al término de nuestra gestión tenga un mejorado definitivo. Fue una obra que se prometió hace años, pero nunca se pudo hacer”.

Por último, en referencia a este tema, Gustavo Vergara reiteró: “Todas las mejoras de calles las hacemos con recursos propios, sin ayuda por el momento, de Nación o Provincia, lo cual es de destacar si tenemos en cuenta que en 2015 prácticamente el municipio estaba en cesación de pagos”.

LA NECESIDAD DE UN NUEVO CÓDIGO URBANO

Desde que asumió la actual gestión, una de las preocupaciones fueron los nuevos loteos. “El problema no es el crecimiento de la ciudad, sino la falta de planificación”, aclaró el intendente.

La ciudad carece de un Código Urbano moderno por lo que están en proceso de hacerlo. “Se generaron muchos loteos en lugares donde no había servicios públicos y que en algunos casos hasta eran poco aptos y lógicamente los vecinos una vez que se comienzan a radicar demandan obras. Se requiere de soluciones estructurales que a veces no son fáciles de llevar adelante; es por un lado tiempo y por el otro, recursos financieros importantes para una gestión local. Nos gusta que los privados inviertan, pero la Municipalidad debe estar presente y poner ciertas condiciones, porque después los problemas recaen sobre nosotros”, enfatizó. Sin nombrarla en ningún momento, hace referencia a una reconocida inmobiliaria de Crespo, que tiene la mayoría de los loteos en esa y otras ciudades de la región.

DÉFICIT HABITACIONAL

El déficit habitacional ya no solo afecta a las grandes ciudades sino que con el crecimiento de lugares como Ramírez, también se hace imperiosa la necesidad de más casas.

En ese marco, nuevamente volvió a apuntar contra la inmobiliaria y la gestión del PJ. “Los loteos tienen la obligación de brindar un 10% al municipio para construir viviendas, pero anteriormente esto prácticamente no se hacía” dijo e hizo una diferenciación: “En el loteo Tierra Nuestra esto sí se llevó adelante y nos da la posibilidad de construir unas 40 a 45 viviendas. Los terrenos ya están puestos a disposición del IAPV, estamos confeccionando toda la documentación y nos prometieron que esas unidades habitacionales próximamente se construirán en la ciudad. También está próximo a salir el plan de 10 viviendas destinado a los empleados municipales, con la donación del terreno por parte del municipio, cuya documentación está presentada ante el instituto provincial”, detalló.

SALARIOS DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES

La actual gestión logró una buena relación con el Sindicato de Trabajadores Municipales, a tal punto que desde algunos dirigentes de la oposición y un sector de los trabajadores acusan al gremio de responder a la Alianza Ramirense.

No obstante eso, en los últimos años hubo avances importantes, como el terreno para las futuras 10 viviendas, capacitaciones, ropa y elementos de trabajo, mejora de maquinarias e instalaciones y el máximo logro reciente, que fue el fin de los contratos temporarios.

Sin embargo, en diferentes ciudades se reabren las paritarias ante un contexto inflacionario que el gobierno de Fernández, al igual que el de Macri, no logra frenar. En Ramírez “hasta el momento se hizo un acuerdo del 30% de aumento de sueldos; un 20% que contempla a todas las categorías y un 10% a modo de bono, el cual este mes seguramente se incorporará definitivamente al salario y en los próximos días tendremos una reunión con el Sindicato para cerrar otro acuerdo que lógicamente tendrá un ajuste salarial porque la inflación es más elevada de lo previsto”, anunció el intendente y cerró: “Siempre tenemos que tener en cuenta el bienestar de los trabajadoresn, sin descuidar los recursos del municipio.

COLOCACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD

En la ciudad la mayoría de los hechos de inseguridad, hasta el momento, son menores y cometidos por reincidentes, que ya pasaron varias veces por las manos de la Policía y la Jefatura de Diamante. No obstante, es una preocupación que está latente.

Ya hace un año que el municipio firmó un convenio con el Gobierno provincial para contar con un sistema de cámaras de vigilancia que será monitoreado por la comisaría local. Sin embargo, al día de hoy las cámaras no están colocadas.

Al respecto, el intendente Vergara aclaró: “El Gobierno provincial aportó $500 mil y el costo total fue de $1 millón 200 mil por lo cual al monto adicional lo aportamos nosotros. Ya se compraron cinco cámaras, el año que viene se van a comprar más y en estos momentos se está adquiriendo otro componente que tiene que ver con el equipamiento”, sostuvo.

Por otro lado reiteró un reclamo que ya se hizo en 2020, por ahora sin respuestas. “Ramírez lo que necesita actualmente es un nuevo móvil policial porque nosotros ayudamos para mantener los dos patrulleros actuales, pero a medida que pasan los años las roturas se producen con mayor frecuencia”, dijo.

Al momento de esta entrevista, contaban con un solo patrullero en funcionamiento para unos 13 mil habitantes, 47 kilómetros de calles y unos 50 kilómetros de caminos rurales.

MEJORA DEL PARQUE AUTOMOTOR

Desde que asumió la actual gestión adquieren maquinarias y vehículos al tiempo que arreglaron algunos de los existentes.

“Este año, al termino de un mes, incorporamos dos vehículos nuevos -un mini camión cabina doble marca Lifan, modelo Mamut y un mini camión cabina doble marca DFSK-. Son utilitarios destinados al Área de Cartelería Urbana y Obras Sanitarias. Los vehículos anteriores tenían más de 40 años y ya no reunían las condiciones de seguridad para los empleados”, dijo Vergara y adelantó: “Para el 2022 tenemos planificado seguir comprando vehículos para el Área de Cloacas y Obras Públicas”.

En estos días también repararon prácticamente a nuevo un tractor Fíat 880 previa evaluación de costos y conveniencia, por eso en algunos casos adquieren unidades nuevas y en otros mejoran el equipamiento existente, de acuerdo a las palabras del mandatario.

ACCESIBILIDAD DE ESPACIOS PÚBLICOS

Recientemente mejoraron la Plaza San Martín y actualmente se concreta una obra similar en la Plazoleta de la Madre.

“Son los lugares de uso común y si bien nuestras plazas son muy lindas tienen muchos años en los que no se las ha renovado y modernizado. Además de que queden más lindos, la finalidad principal de las obras es hacer que estos espacios sean accesibles para todos”, sostuvo el intendente de Ramírez.

Por ello, en el Presupuesto 2022 se contemplan mejoras en otros espacios públicos de la ciudad.

EL RECLAMO A PROVINCIA

Tras sostener que “ninguna ciudad, por más recursos que tenga, puede desarrollarse de manera autónoma y sola, si no que necesita integrarse a las comunidades vecinas, a la provincia y al país”, el titular del Ejecutivo aseguró que él y sus funcionarios “gestionamos en diferentes niveles”.

En ese aspecto, si bien valoró que hay diálogo, reprochó que “hay dos obras importantes para la ciudad que ya se hacen en otros lugares, y eso nos pone contentos, pero como ramirenses no podemos estar excluidos”. Hacía referencia a la ampliación del gas natural para la zona sur de Ramírez y la Escuela Nº 57, para lo cual se modificó el proyecto. Además de una obra de cloacas en barrio Evita y La Pradera. “Ya presentamos el proyecto en el Enohsa (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento) y con ello estaríamos cubriendo más del 95% de la ciudad con un servicio tan importante para la salud, el ambiente y calidad de vida de los vecinos”.

En cuanto al costo de las obras, recordó que el año pasado las cotizaron en más de 56 millones de pesos, lo cual “es imposible llevar adelante con el Presupuesto Municipal.

En materia vial pidieron la mejora del camino de ripio que une la ciudad con la Ruta 11 y pasa por Isletas y Costa Grande; “son unos 40 kilómetros. Más ahora que el Gobierno recibió recursos para obras viales, vamos a reiterar con fuerza este pedido. No solo es importante para la producción, todas las familias que viven en esa amplia región deben poder movilizarse sin problemas. También pedimos todos los años que se mejore el Acceso Norte a nuestra ciudad y mucha de la carga pesada se desvíe por ese lado”.

“Los dirigentes debemos aspirar al dialogo y dejar de hacer diferencias políticas porque los afectados son los ciudadanos. Nosotros no presentamos problemas a la provincia, buscamos apoyo para seguir creciendo”, concluyó Gustavo José Vergara. (Informe Litoral)