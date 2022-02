«Las leyes de emergencia terminan siendo una aspirina para un enfermo terminal», cuestionan desde la FARER y piden elaborar una nueva

La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) desarrolló, como es habitual en la primera semana del mes, su reunión de Consejo Directivo, en Villaguay. Contó con la asistencia de casi la totalidad de las rurales de la provincia y abarcó temas centrales como el impacto en la sequía, la próxima campaña de vacunación, temas inherentes a la actividad gremial y los informes de las mesas de trabajo de los delegados ante distintos organismos.

El presidente de la entidad, José Colombatto, dio cuenta en su informe ante los representantes de las distintas rurales, del encuentro mantenido con diputados y senadores provinciales y nacionales de Juntos por el Cambio, donde se analizó la situación actual del sector gravemente afectado por la sequía y se barajó la posibilidad de que se presenten iniciativas legislativas diferentes y más eficientes a la hora de mejorar la situación del productor que fue azotado por el estrés hídrico en la provincia.

Del mismo modo, se conversó sobre las reuniones mantenidas en el ámbito de la Comisión de Emergencia Agropecuaria con el gobernador Bordet; el ministro de Economía, Hugo Ballay y el titular de ATER, Germán Grané.

“Las lluvias de los últimos días han traído alivio a cultivos y pasturas, pero existe un daño preexistente que es irreparable. Por ejemplo, el maíz y el sorgo que no granaron a su debido tiempo no tienen retorno. El que malvendió hacienda de urgencia porque los animales perdían peso ante la ausencia de pasto tampoco se salva con estas precipitaciones. Hay un número importante de productores que se vieron afectados y que necesitan apoyo real y concreto. En ese marco, las leyes existentes en materia de emergencia y desastre agropecuario terminan siendo una aspirina para un enfermo terminal. Por eso urge que los legisladores trabajen sobre una nueva ley que a futuro conlleve soluciones para el productor afectado. Tirar para adelante los vencimientos de algunas obligaciones tributarias no alcanza para nada. Por eso, es oportuno utilizar la coyuntura para elaborar una normativa moderna, superadora y que sea eficiente”, enfatizó Colombatto.

El titular de FARER agregó que “la cadena agroalimentaria argentina generó siete de cada 10 dólares exportados en el 2021. Fueron más de 52 mil millones de dólares, un 68 % del total. Así, el peso real y medible del sector en la balanza comercial alcanzó un récord histórico. Ya es una verdad que no necesita mayores demostraciones que el agro y las cadenas agroalimentarias han sido históricamente un sector esencial en el comercio exterior argentino. Y en Entre Ríos, ese mapa productivo exportador es trasladable por lo que se debe comprender de una vez por todas de la necesidad de apostar a la producción y acompañar el desarrollo del campo, que es, en definitiva, el desarrollo de la provincia y el país”, señaló.

En otro orden, se conversó sobre diversos temas, pero entre ellos se destacó el análisis de la próxima campaña de vacunación de aftosa y brucelosis que llevará adelante la FUCOFA en marzo, donde se estudian distintas variantes para disminuir el costo final de cada vacuna.

Resulta importante destacar que FARER es la entidad gremial más representativa del ámbito agropecuario entrerriano, ya que reúne a las rurales de Gualeguay, Victoria, Gualeguaychú, Villaguay, Hasenkamp, Islas del Ibicuy, Colón, La Paz, C. del Uruguay, Feliciano, Maciá, Concordia, María Grande, Federación, Tala, Nogoyá ; siendo Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) quien la nuclea junto a otras 15 Federaciones a nivel nacional. (ElEntreRíos)