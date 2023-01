Mercado Coopar del día

SOJA Disponible $ 87000 🌱

MAR 2023 Cos 22/23 u$s 396

MAY 2023 Cos. 22/23 u$s 380

o $ s/c cobro el 31/05/23

MAÍZ Disponible $ 49500 🌽

MAR/ABR 2023 Cos. 22/23 u$s 267 ‼️

o $ s/c cobro el 31/03/23

JUN/JUL 2023 Cos. 22/23 u$s 240 ‼️

SORGO Disponible $ 50400 🌰

MAY/JUN 2023 Cos. 22/23 u$s 275 ‼️

TRIGO Disponible $ 58500 🌾

MAR 2023 Cos. 22/23 u$s 315

JUL 2023 Cos. 22/23 u$s 320

DIC 2023 Cos. 23/24 u$s 265

GIRASOL Disponible $ 81000 🌻

MAR 2023 Cos. 22/23 u$s s/c

LINO con Trigollo $ 90.000 🌿

LINO libre de Trigollo $ 110.000 🌿

ARVEJA Verde Dispo u$s 430

ARVEJA Amarilla Dispo u$s 290

COLZA Cos. 22/23 Nov/Dic u$s 650 ✔️

Dólar BNA Divisa Pta. Cpa: 185.41 💵

Dólar MATbaROFEX Mayo ´23: 241.30 💵