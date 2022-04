Nació Francisco, el hijo de Alberto Fernández y Fabiola Yáñez

Este lunes a la madrugada nació el primer hijo del presidente de la Nación, Alberto Fernández, y de la primera dama, Fabiola Yañez. Fue por cesárea en el Sanatorio Otamendi y “ambos se encuentran en perfecto estado de salud”, informaron a través de un comunicado.

Según confirmó la Unidad Médica Presidencial (UMP), Francisco pesó 3.510 gramos y nació a la 01.21 am.”Se llamará Francisco Fernández Yañez”, había revelado Yáñez en diálogo con la Revista Gente. El nombre fue elegido por la admiración que tanto ella como el jefe de Estado sienten por el Papa Francisco.

Alberto Fernández tenía previsto, según la agenda presidencial, mantener una reunión con la Comisión Interministerial de salud mental. Sin embargo, levantará sus actividades ya que como había anticipado que se tomará los tres días de licencia correspondientes para los padres.

Se trata del segundo hijo del Presidente. El primero, Estanislao, conocido por su nombre artístico “Dyhzy”, de 27 años, nació en 1994 fruto de su relación con su primera esposa Marcela Luchetti, con la que estuvo casado 20 años y de la cual se separó después de asumir como jefe de Gabinete de Néstor Kirchner en 2003.

A pocas horas del nacimiento de Francisco, su papá le dio la bienvenida con un emotivo posteo en las redes sociales. “Con tu madre @fabiolaoficialok estamos inmensamente felices. Bienvenido a la vida!!!”, escribió el mandatario en su cuenta de Instagram, con una foto en la que pueden verse las huellas de los pies del bebé.

Por qué el hijo de Alberto Fernández se llama Francisco

En una entrevista con la revista Gente, Yáñez detalló que lo bautizaron Francisco y explicó el motivo de su elección: “Es un nombre que siempre me gustó y además cuenta con un significado muy lindo: ´Perteneciente al pueblo de los francos’. Procede del latín ‘francus’, que significa ‘hombre libre’. Claro que a ello, además, hay que sumarle que tanto Alberto como yo admiramos al Papa”.

Cómo surgió la noticia del embarazo de Fabiola Yáñez

La versión sobre el embarazo de Fabiola Yáñez empezó a tomar fuerza con una sugestiva foto que posteó también en Instagram, en la que aparecía acariciándose la panza.

El Presidente viajó con ella deliberadamente. Dos días antes, el 12 de agosto, se habían conocido otras imágenes: las fotos del cumpleaños de Yañez que se había celebrado en la quinta de Olivos en plena cuarentena por el coronavirus y con la participación del mandatario nacional.

El día previo a la foto de los rumores de embarazo, el 13 de agosto, Alberto Fernández se había referido en un discurso al escándalo de la fiesta en Olivos. “El día del cumpleaños de mi querida Fabiola, Fabiola convocó a una reunión con sus amigos y a un brindis que no debió haberse hecho. Que definitivamente me doy cuenta que no debió haberse hecho y que lamento que haya ocurrido”, dijo, en un mensaje que fue leído como un intento de cargar la responsabilidad sobre la primera dama para dejar atrás el escándalo.

Por eso, el Presidente se mostró al día siguiente con Yañez en Misiones, donde ella terminó siendo protagonista de las miradas y, la foto, el inicio de semanas de rumores.

La novedad tomó carácter oficial el 23 de septiembre de 2021, cuando el propio Gobierno lo confirmó. “Se informa que la primera dama Fabiola Yáñez se encuentra cursando la décima semana de su embarazo (único). Su estado de salud es bueno y bajo estricto control médico.”, se notificó en aquel momento.(TN)