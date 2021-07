Omar Sandra Tancredi es “gaucho de día y tía de noche”

El martes por la noche, Mario Guerci estuvo en La Academia, el programa que conduce Marcelo Tinelli, acompañado por la Tía Bali, un personaje que se llevó todas las miradas en la pista.

Se trata de Omar Sandra Tancredi, quien se define como “gaucho trans”, dado que de día trabaja en el campo y de noche se convierte en actriz y vedette transformista.

Tancredi muestra su día a día en su cuenta de Instagram, donde se lo puede ver junto a sus caballos en la zona de Garín, provincia de Buenos Aires.

“No solamente me pongo las lentejuelas, sino también hago de gaucho. Esta es mi vida”, dice Tancredi en una de sus publicaciones, donde se muestra con botas para darle la viruta a los caballos.

Además de un programa de radio, la tía gaucha también es peluquera y presentó una cumbia. “Antes de que llegue la noche voy a caballo no en coche, vestida de gaucho para que no sospechen lo que hago en la noche. Digo chau alpargatas, me pongo tacos y falda, lentejuelas y tanga“, reza en un pasaje de su tema musical.