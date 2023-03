Tamberos se concentrarán en Colonia Merou para visibilizar la crisis

Bajo la denominación de «Tamberos familiares y Productores autoconvocados», se lanzó por redes sociales una convocatoria para llevar adelante una concentración pública, en el kilómetros 414 de la Ruta Nacional 12, a la altura del acceso a Colonia Merou. La propuesta surgió en horas de la siesta de este lunes, después que se barajaran algunas opciones de cómo hacer conocer públicamente el reclamo.

El productor Fabio Schneider, anticipó a FM Estación Plus Crespo: «Este miércoles nos estaremos reuniendo a las 9:00, en ese punto. Estaremos al costado de la ruta, no queremos interrumpir el tránsito, pero lógicamente se relentizará un poco, mientras se realice la Asamblea y como para que quienes circulan conozcan de nuestro reclamo. La idea es visibilizar el problema y llamar la atención de los políticos, porque no vemos presidentes comunales, intendentes o gobernadores, golpeando las puertas que deben tocarse para que lleguen las soluciones. Ese lugar es un poco emblemático, nos ha traído suerte en movidas anteriores, por eso volvemos. Estamos invitando no sólo al tambero, sino al agricultor, al avicultor, al apicultor, a todos. Los tamberos estamos liderando el reclamo, porque estamos en la urgencia, se nos mueren seres vivos que son nuestro sustento».

«La situación de la sequía que se mantiene, las vacas ya vienen sufridas y todo lleva a achicar rodeo para bajar costos. Pero si sigue así, hay que cerrar el tambo», comentó el ruralista y agregó: «La crisis está sacando a la luz el abandono de 40 años de políticas de Estado, porque lo que pasa ahora es grave, pero si lo agarrara a un productor con mejor espalda económica, se puede atenuar. Por eso es tan importante que la ayuda prometida por el gobierno esté ya mismo en manos de los productores y que se sienten en una mesa de diálogo sincero y sin hipocresías, a organizar cómo van a levantar a los productores después que llueva. La mayoría está pensando en irse a la ciudad», sentenció.

«Tenemos que negociar con los políticos que están y con los que van a venir, porque estamos en un año de elecciones y los productores estamos a la deriva. Se pasan de unos a otros, pero la solución no llega. Esto se arregla con plata, que es lo que hace falta para comprar el alimento y que las vacas no se mueran», comentó.

Pensando en quienes han mostrado adhesión desde otros sectores económicos, pero no podrán asistir, sostuvo: «A la sociedad le pido que rece por los productores, porque es desesperante, ver que no hay pasto, que no tienen alimento y se mueren. Para las familias de la ciudad sólo producen leche, pero para los tamberos, es nuestro medio de vida».