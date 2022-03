«Tenemos que recuperar los salarios de la gente», aseguró el Presidente

El presidente Alberto Fernández volvió a hablar hoy de la inflación que azota al país y pidió «unidad» y «diálogo» para encontrar una solución consensuada entre los sectores involucrados.

Lo hizo durante el lanzamiento de programas de promoción industrial en la fábrica de máquinas agrícolas Ombú, ubicada en Las Parejas, en la provincia de Santa Fe.

A la vez, el jefe de Estado manifestó que el Gobierno trabaja en «recuperar los salarios de la gente» y en la necesidad de mantener el poder adquisitivo de los sueldos.

«Quienes gobernamos creemos en la producción, el desarrollo y la distribución equitativa del ingreso. Los salarios deben ganarle a la inflación», afirmó el mandatario, y agregó: «Tenemos que recuperar los salarios de la gente porque el capitalismo del que no reniego tiene un actor central que es el consumidor. Y un capitalismo sin consumidores es un capitalismo que se muere».

En la misma línea, reiteró la centralidad del diálogo para combatir la inflación y conquistar dichos objetivos.

«Estoy de acuerdo en que todos pongamos un poquito, también el que está ganando», pidió Fernández ante lo que definió como «un escenario complejo heredado».

A su parte, Fernández aseguró que a pesar de haber influido, la guerra entre Ucrania y Rusia no es la causal central del aumento inflacionario.

«No voy a decir que el problema inflacionario es producto de la guerra, pero voy a decir que ese problema agrava al que tenemos porque produce un generalizado de los alimentos», indicó.

«Hoy me desperté a las 7 de la mañana con un mensaje del ministro (Martín) Guzmán en el que me decía que Alemania anunció que en marzo la inflación fue del 2%. Y le contesté, no te inquietes, España dijo que fue del 3%. La solución a este problema tenemos que encontrarla entre todos y que todos aporten. Lo que no es posible es garantizarle la ganancia a uno», ponderó.

El jefe de Estado fue recibido por el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y el intendente de la Ciudad de Las Parejas, Horacio Compagnucci.

La delegación que acompañó al Presidente estuvo compuesta por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; los secretarios de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, Ariel Schale; y de Energía, Darío Martínez; y la subsecretaria de Industria, Julieta Loustau.