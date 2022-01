José Carlos Kornschuh, el gerente que dejó su marca en CAUR

Todo ciclo llega a su fin y tal como se había anunciado en la asamblea de la Cooperativa, el 30 de diciembre y tras 40 años, concluyó el mandato del Ingeniero Agrónomo, José Carlos Kornschuh como gerente de CAUR.

A lo largo de las cuatro décadas, el dirigente tuvo que afrontar diversos desafíos, hacer frente a obstáculos internos y externos, pero con sus decisiones y el apoyo de los asociados, los trabajadores y la comunidad en general logró sostener la Cooperativa pese a los vaivenes.

Sobre esos primeros pasos en el cargo, recuerda que fue convocado por su profesión, pero a los pocos años, “sin imaginarme terminé sentado en la gerencia de la Cooperativa”.

No fue en un momento fácil, Kornschuh se hizo cargo de CAUR en plena crisis. Había una deuda importante debido a los créditos tomados y las altas tasas. Previamente hubo una intervención de la Asociación de Cooperativas Argentinas, pero no dio resultados satisfactorios o que al menos tuerzan el rumbo de la Cooperativa.

Al llegar a la gerencia, “lo primero que queríamos todos es que CAUR salga del endeudamiento manteniendo las actividades, lo cual se hizo con mucho esfuerzo y desprendimientos patrimoniales”, recuerda Kornschuh.

Tras ese gran esfuerzo, a lo largo de los años, la Cooperativa no fue ajena a las crisis cíclicas del país, pero pese a ello, “siempre nos pudimos sobreponer, salir adelante y adaptarnos a los nuevos tiempos”, rescata el gerente saliente.

En ese marco, se lograron modernizar las instalaciones, los elementos de trabajo e incorporar personal con formación terciaria y universitaria. “En todo momento tuvimos muy en claro la realización de actividades para el asociado, sobre todo para los pequeños productores como los grupos de Cambio Rural, la sistematización de suelos, la incorporación de tecnología para la fertilización, la capacitación de hijos de productores en la horticultura, apicultura, la mejora de la producción en los tambos, entre otras acciones que merecen ser rescatadas porque cumplimos con el objetivo de que la familia rural sea nuestro centro de esfuerzo. Es por ello que me siento absolutamente tranquilo de haber cumplido con mi misión, dejando una entidad económicamente fuerte, con patrimonio renovado y proyectos importantes a futuro, donde es fundamental que se involucre la juventud”, resalta.

Con proyectos en marcha

Para el presente año, la Cooperativa tiene proyectos en marcha y otros por concretar. Se continúa con la remodelación de la antigua ferretería, que por un lado se está modernizando y por el otro, “quedará un espacio disponible como para un comedor, el cual seguramente se va a concesionar. Lo que siempre tratamos es que lo moderno conviva con la arquitectura antigua”, valora José Carlos Kornschuh.

Anteriormente se mejoró el supermercado, se creó la Galería Comercial, cuyos locales actualmente son explotados en su mayoría por jóvenes emprendedores, “porque siempre queremos contribuir a nuestro entorno que es General Ramírez y la zona”, sostiene el dirigente cooperativista.

Otro de los proyectos en carpeta es la creación de un loteo en un predio de calle Islas Malvinas. “Es un terreno con el que contamos desde hace mucho tiempo, pero no podíamos hacer nada porque estaba muy cerca de las lagunas cloacales, pero una vez que estas se trasladaron, nos quedó disponible ese lugar. Los recursos que obtengamos de la venta de lotes se van a destinar a una actividad productiva, no puede tener otro fin”, advierte.

En cuanto al proyecto en el Parque Industrial, el objetivo es trasladar y ampliar la planta de alimento balanceado Vipromin y las instalaciones actuales quedarán liberadas para otra actividad, pero “desde mi punto de vista lo antiguo se tiene que conservar”, dice en referencia a las actuales instalaciones fabriles.

Experiencia y nuevas ideas

Si bien Kornschuh reconoce que seguirá de cerca las acciones de la institución porque “la entidad merece que todos nos ocupemos”, de ahora en más son tres los rostros visibles que están al frente de CAUR: Abel Miller, como Gerente Financiero; el Contador, Iván Zapata ocupará el cargo de Gerente Comercial y el Ingeniero Agrónomo, Jonatan Pasinato, será el Director Técnico de la fábrica de alimentos balanceados Vipromín.

“Es importante que sean personas de confianza y que ya conozcan sobre el funcionamiento de la Cooperativa. Se junta la experiencia con la renovación y la juventud, lo cual creemos fundamental para el correcto funcionamiento de la institución y la aplicación de ideas innovadoras a la vez”, sostiene Kornschuh y pide que “la comunidad tenga total confianza en ellos”.

Palabras finales

Finalmente deja en claro que “a los empleados no tengo un mensaje para darles porque siempre he hablado con ellos y sé de la calidad de persona que son. Para la gente de Ramírez y la zona le digo que siga valorando este sistema cooperativo, porque hay cosas que solos no se pueden hacer. Continúen apoyando a CAUR y entre todos cuidemos esta herramienta para que las futuras generaciones encuentren la estructura ya armada y sino les gusta la pueden mejorar para adaptarla a sus necesidades, pero no tienen que empezar de cero”.

“Agradezco a la gente que confió en mí, que avizoró que era posible salir adelante y sostener a la Cooperativa; en especial a mi familia que me apoyó y sigue estando ahí”, expresa José Carlos Kornschuh, cuya marca persistirá en la historia de la Cooperativa.