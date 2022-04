Un auto chocó contra un árbol tras ser embestido por otro: “La gente va apurada”

“La gente va apurada”, aseguró la conductora de un auto que terminó chocando contra un árbol tras ser embestida por otro vehículo. “Estaba la calle muy mojada y no pude maniobrarlo”, aseguró la mujer.

“La gente va apurada”, aseguró la conductora de un automóvil Renault Kwind que terminó chocando contra un árbol tras ser embestida por un vehículo Volkswagen Gol Trend al mando de una mujer de 27 años; ocurrió esta mañana en calles Rosario del Tala y Santa Cruz de la capital entrerriana.

“Transitaba por Rosario del Tala y me chocó la chica, sobre Santa Cruz, y perdí el control del auto”, rememoró Celia, quien se desempeña como secretaria en el hospital San Roque, y al momento del siniestro se dirigía a su lugar de trabajo.

“Traté de sacarlo, pero no pude; estaba la calle muy mojada y no pude maniobrarlo. Traté, pero no pude”, reconoció la mujer que, como consecuencia del accidente, sufrió golpes en el pecho por el tirón del cinturón de seguridad.

En la oportunidad, Celia agradeció que la otra conductora la asistió y ayudó a salir del rodado siniestrado. “En 15 años que manejo, jamás choqué”, destacó y en relación a las circunstancias del siniestro, apuntó: “La gente va apurada”.

La conductora fue asistida por una compañera del nosocomio en el que presta servicio. “Con los compañeros de trabajo siempre hay que estar y ayudarlos, en las buenas y en las malas. Lo primero que hice fue pedir oración para que esté bien y le doy gracias a Dios que ella está bien, porque tiene una nena preciosa que cuidar; las chapas se arreglan”, refirió.