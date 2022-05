Advierten sobre la urgencia de una obra integral en el ripio Isletas-Costa Grande-Ramírez antes del invierno

La situación de la trama vial es sin dudas uno de los temas que más preocupa y ocupa a las autoridades de localidades rurales como Isletas, en el departamento Diamante. Por un lado, el trabajo con recursos propios, las obras conjuntas con comunidades aledañas y los vecinos. Por el otro, las gestiones ante legisladores, la Zonal VI Diamante y la propia Dirección Provincial de Vialidad –DPV- para lograr obras integrales.

Es que se trata de comunidades con pocos habitantes por kilómetro cuadrado, pero grandes extensiones de caminos que comunican cada sector interno del distrito y a la vez conectan con las ciudades y rutas aledañas. Por esas sendas viales debe transitar la producción, pero también son fundamentales para la educación, la salud y el desarrollo de la vida cotidiana, donde el arraigo de los jóvenes es otro de los temas en agenda.

El camino de ripio es la mayor preocupación

Con la llegada del otoño-invierno hay menos horas de sol, lo que sumado a las lluvias suele complicar aún más el panorama. Por ello es fundamental que las obras de fondo de desarrollen durante la primavera y el verano, lo que pocas veces se aprovecha. “Hemos tratado de dejar los caminos medianamente en condiciones antes de las últimas lluvias; realizamos abovedado, mejoramiento general y levantado de bajos para llegar de la mejor forma posible al invierno”, explicó Ariel Wolf, tesorero de la Junta de Gobierno y responsable del área vial en diálogo con Informe Litoral.

Sin embargo, la mayor preocupación de la gestión local es el camino de ripio que surca Costa Grande, Isletas y Ramírez, las une entre sí y con las rutas provincial Nº 11 y Nacional Nº 12. “Es el tema más complicado porque como Junta de Gobierno no podemos hacer frente a una obra integral que se necesita. Ya hemos realizado los correspondientes pedidos durante nuestra gestión y la anterior ante la Dirección Provincial de Vialidad. En los últimos días se colocó broza en conjunto con Vialidad, pero son solo parches que no resuelven el problema de fondo. A medida que más tiempo pasa las obras que se deben hacer y los recursos necesarios son mayores, todo porque no se hacen las cosas a tiempo”, lamentó Wolf.

En ese sentido ejemplificó que actualmente reciben 280 mil pesos como coparticipación del Gobierno provincial, lo cual «equivale al valor de medio chasis de soja o a tres novillos gordos. Por eso “si una tiene en cuenta la producción que hay en la localidad y la zona es realmente muy poco. Inclusive si destinaríamos toda la coparticipación podríamos comprar solo ocho o nueve equipos de broza con lo cual haríamos dos parches y nos quedaríamos sin material”, describió el funcionario local y acotó: “Es solo un ejemplo porque sería imposible destinar todo lo que nos ingresa a obras viales ya que atendemos diversos frentes”.

«Los gobiernos locales bajo ningún punto de vista podemos hacer frente a una obra de esa magnitud»

Así lo expresó el presidente de la Junta de Gobierno Lucas Eichmann y añadió: “es necesaria la intervención de Vialidad con un proyecto que contemple toda la traza del camino. Por un lado, la mantención de caminos no es responsabilidad nuestra y al mismo tiempo tenemos diversos frentes para atender y para nosotros presupuestariamente aún asignando todo el aporte mensual que recibimos no encontraríamos una respuesta al problema”, dijo en coincidencia con Wolf.

Sobre las gestiones recientes mencionó: “Hace algunos días le transmití nuevamente al director del Conservación de la provincia (Eduardo Urrutia) el estado del camino y la necesidad de realizar obras antes del invierno porque es la época del año que mayores dificultades acarrean los caminos y a eso lo saben los legisladores y las autoridades de Vialidad porque nosotros hicimos todas las gestiones que están a nuestro alcance. Estamos dispuestos a seguir colaborando en lo que podamos, pero de ninguna manera podemos afrontar una obra de ese tipo”, remarcó.

Corte de la planchada que une Isletas con Chilcas

La situación de algunas planchadas es otro de los temas que preocupa. En especial la que se encuentra sobre el Arroyo Doll y que comunica a Isletas (departamento Diamante) con Chilcas (departamento Victoria).

Al respecto Ariel Wolf describió: «Sucedió lo mismo que con el camino de ripio. Desde la Junta de Gobierno se advertía del problema pero no obteníamos respuestas hasta que el paso se cortó por completo. Ya pasaron más de dos años y todo continúa igual«, indicó.

Lucas Eichmann adelantó a este sitio que «nuevamente vamos a elevar una nota a los senadores por el departamento Diamante (Claudia Gieco) y Victoria (Gastón Bagnat) en conjunto con la Junta de Gobierno de Chilcas y la Municipalidad de Ramírez para insistir en que esto tenga una solución».

Además a través del Programa Juntas a la Obra «gestionaremos mejoras en los caminos para reforzar el trabajo que se viene realizando de nuestra parte y trabajando en conjunto con la Zonal de Vialidad, localidades aledañas y el aporte de los vecinos a quienes les agradecemos por su predisposición y esfuerzo», concluyó. (Informe Litoral)

MÁS SOBRE EL TEMA: